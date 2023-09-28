知行與阿聯酋企合組公司

拓綠色能源解決方案 這家由知行及LEAD分別持股45%及55%的合資公司，首要目標包括為阿布扎比700座不同類型建築，提供能源管理合同（EMC）節能解決方案，期望未來拓展到阿聯酋，乃至更遠的中東及北美（MENA）市場。

至於這次合作的收益，黃僅表示，公司已在當地其中一幢建築參與EMC，每月可節省3.5萬美元。合資公司計劃採購並提供自有品牌的太陽能設備，以滿足當地目標2030年100吉瓦的需求，這相當於150億美元的市場價值，另計劃建立碳減排補償平台。

黃亦透露，雙方自今年初已經就今次合作進行討論，而香港官員今年較早前的中東之旅推廣香港，相信為促成這次合作帶來幫助。