摩通料印澳日成亞太增長最快市場

全球兩個最大的經濟體——中國和美國，各自都面臨着一系列的經濟挑戰，國際投資者、大型金融機構亦開始把目光放在更多不同的市場。摩根大通亞太區行政總裁郭利博表示，明年日本、澳洲及印度將成為亞太地區增長最快的3個市場，預計印度可能成為「中國+1」（即跨國企業在中國地區以外，再增加一個生產基地或供貨來源）供應鏈多元化策略的最大受惠國家。

大企增投資印度未撤華 目前包括蘋果公司（Apple Inc.）在內的大型跨國公司，已經開始增加在印度的供應鏈。郭利博認為，目前印度仍然缺少有規模的基礎設施，相信低端製造業將撤離中國，但高端製造業尚未離開中國。他續指，仍未看到中國市場活動急劇放緩，而該行的主要客戶是在中國境外經營的國際公司，其業務並未受到地緣政治因素所影響。

另外，日本央行的貨幣政策會議紀錄顯示，有一位官員透露，日本可能會在明年首季完全實現其通脹長期高於2%以上的目標。該位官員的觀點明顯與日本央行對外的言論口風有所不同，此前包括日本央行行長植田和男在內，許多的官員都曾表示有必要維持寬鬆貨幣政策，靜候通脹目標實現。

分析估計，發表此言論的官員可能是該行的主要「鷹派」政策委員田村直樹。他早前曾於一場活動中對商界領袖表示，通脹目標的實現「終於明顯近在眼前」。

Yen續弱 央行對幣策分歧 個別官員的看法暫時未足以改變日本央行堅持已久的立場，但這份會議紀錄進一步證明了內部委員之間的立場存在分歧。日圓匯價續於低位徘徊，兌每美元曾見149.248，相當於每百日圓兌5.22港元。投行瑞銀預測，未來12個月日圓有機會重上136，原因是日本央行可能於明年上半年推動貨幣政策正常化，退出寬鬆政策，導致日圓回升。

市場對於日圓兌每美元會否失守150大關尤為關注，因為主流意見認為日本政府可能會在該關鍵位失守後干預匯市，以免日圓貶值過急。目前美日息差仍然是導致日圓疲弱的主因，基於美國今年內可能還會再加一次息，假如日本央行依舊按兵不動，恐怕難以抵銷息差帶來的日圓沽壓。