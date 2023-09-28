經濟承壓風險大增 美股回調後市堪虞

高通脹耗盡家庭積蓄 大摩憂下季消費縮 美國股市高處不勝寒，面對不斷上升的市場利率，加上聯邦政府停擺危機逼近，以及長期緊縮貨幣政策漸漸發揮作用，市場似乎終於開始意識到風險嚴峻。一直唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，隨着美國人民確切感受到高通脹帶來的痛苦並縮減支出，消費支出將會開始放緩，甚至在第四季步入萎縮。

聯儲局一直以來對外的口風都是「利率要維持在高位更長時間」，而債券市場的「債息倒掛」（即短息高於長息）現象，在歷史上亦往往是預示經濟將步入衰退的先兆。不過，股票市場似乎一直未有反映各種風險因素。比較股市總市值與國內生產總值（GDP）倍數的「巴菲特指標」顯示，當前美股市值為GDP的1.6倍左右，而在2000年科網股泡沫爆破前也不過是1.3倍左右。

考慮到美國經濟面臨諸多挑戰，觸發股市回調的未必是單一事件，但可以肯定的是，佔GDP約三分之二的消費開支正在失去動力，並且將會是最直接地導致經濟承壓的因素。聯儲局早前發表的家庭財務研究顯示，除了收入最高的20%美國家庭，其餘家庭的超額儲蓄已耗盡，現在手頭上的現金儲備甚至比疫情開始時還要少。

Costco多賺15% 道指低開 摩根士丹利亦指出，受到高油價、學生貸款寬免結束，高昂的住屋開支的影響，下一季度美國消費將面臨重大下行風險，低收入的消費者耗盡超額儲蓄之餘，中高收入的消費者在非必需品消費方面亦愈來愈吝嗇。

美國大型零售商Costco財務總監Richard Galanti也表示，大額的非必需消費品銷售最為疲弱，同時指消費者光顧次數更頻密，但花費有所減少。該公司上季在美國的同店銷售僅增長0.2%。不過，受到國際業務表現、會員費收入增長的推動，其於上季的營業額仍按年增長9.42%，純利更上升15.63%，好過市場預期。

值得留意的是，作為會員制的大型折扣超市，Costco一直是美國消費者「買平貨」的好去處。雖然其販售的貨品多數屬於「超大件裝」、不能夠散買，但價錢卻非常相宜，因此，往往是消費降級的受惠者。

美股於當地時間周二顯著回調，3大指數均出現逾1%的跌幅。道指周二全日下跌388點後，於周三早段曾跌25點，報33,731點；標指早段則升4點，報4,277點；以科技股為主的納指曾升23點，報13,087點。

而令美股受壓的另一大原因，在於近期美國國債孳息率上升，令股票估值要打上不少折扣，10年期美債孳息率周三仍在4.5厘附近整固徘徊。與此同時，反映美元兌主要貨幣表現的美匯指數，亦一度高見106.34，續創近10個月高。

亞馬遜被提告 股價早段跌 其他企業消息方面，電商巨頭亞馬遜遭美國聯邦貿易委員會（FTC）和17個州的檢察長聯合提告，指控其濫用壟斷地位抬高價格、損害消費者體驗及非法排擠競爭對手。亞馬遜股價於周二跌逾4%，並於周三早段續跌0.85%。

在新冠疫情期間一度爆紅的健身設備公司Peloton委任新的產品總監Nick Caldwell，以取代共同創始人Tom Cortese，意味着該公司的創始團隊已經全數跳船。該公司股價曾升1.84%。

數據方面，美國8月耐用品訂單按月升0.2%，勝預期，撇除運輸工具後的耐用品訂單則升0.4%。另外，紐約期油漲逾3%，報93.14美元。

道指年內表現 美匯指數近期呈強