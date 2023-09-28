許家印傳遭監視居住 恒大3企暴瀉

恒大上周曾回應，間接全資附屬恒大財富負責人員被依法採取刑事強制措施一事，隨後就有內媒消息指，恒大人壽前董事長朱加麟被留置調查，加上恒大前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮也傳來遭監控，恒大系昔日得力猛將似乎尚未脫身，何況是領軍人物許家印。

旭輝系復牌創新低

有關許氏被帶走的傳聞早於上周五在網絡曝光，正是集團首度披露境外債務重組的條款存變數之日，隔一日後集團承認旗艦附屬恒大地產正被立案調查的聯交所公告仍由視「他的簽署只是一個流程」的許家印簽署，可見監管調查逼近非無迹可尋，更反映官方對恒大巨債重組爛尾以至清盤的憂慮已隨之升級。內媒指，監視居住原因無從得知，也不代表許氏會被起訴，但簽發文件或須經審批，外界希望集團能盡早交代以釋股東疑慮。