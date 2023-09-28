產經

許家印傳遭監視居住 恒大3企暴瀉

民營房企財困風暴主角中國恒大(03333)的擬議境外債重組方案急轉直下，前高層近日傳出遭中國監管部門控制之際，連集團主席許家印據報亦於本月稍早前被內地執法部門帶走，疑處於指定居所監視居住的情況。消息拖累恒大系股價周三午後出現恐慌式狂瀉，恒大、恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)股價分別收挫18.98%、20%及14.49%，3企市值單日共失逾35億元。
恒大上周曾回應，間接全資附屬恒大財富負責人員被依法採取刑事強制措施一事，隨後就有內媒消息指，恒大人壽前董事長朱加麟被留置調查，加上恒大前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮也傳來遭監控，恒大系昔日得力猛將似乎尚未脫身，何況是領軍人物許家印。
旭輝系復牌創新低
有關許氏被帶走的傳聞早於上周五在網絡曝光，正是集團首度披露境外債務重組的條款存變數之日，隔一日後集團承認旗艦附屬恒大地產正被立案調查的聯交所公告仍由視「他的簽署只是一個流程」的許家印簽署，可見監管調查逼近非無迹可尋，更反映官方對恒大巨債重組爛尾以至清盤的憂慮已隨之升級。內媒指，監視居住原因無從得知，也不代表許氏會被起訴，但簽發文件或須經審批，外界希望集團能盡早交代以釋股東疑慮。
同樣陷困的碧桂園(02007)繼一筆美元債未按時付息自上周起進入寬限期後，另外兩筆境外債券昨到期付息。外媒引述消息指，碧桂園擬洽談聘請兩家財務顧問，以制訂境外債重組計劃。
昨日內房焦點還有雙雙復牌的旭輝控股(00884)及同系旭輝永升服務(01995)，各插58.55%及57.37%，為全日兩大跌幅個股，收報0.315元及1.3元的歷來新低。摩根大通指，旭輝系復牌標誌內房及物管股停牌潮結束。
佳兆業集團(01638)昨指，香港高等法院已下令將清盤呈請的聆訊押後至10月9日。
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