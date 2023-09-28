華上月工業利潤彈17% 首8月仍跌逾一成

中國8月工業企業利潤創至少一年多以來最快增速，按年升17.2%，表明經濟可能正企穩之際，國際評級機構惠譽提醒，上季內地A股公司盈利表現錄10年來同期最差，按年大跌13.1%，同時外媒綜合多位經濟學家的調查顯示，今年全年內地經濟增長預測已普遍下調，可見官方定下的5%增長目標並非十拿九穩。

國家統計局昨日公布，8月工業利潤扭轉過去5個月跌勢，首8個月利潤總額按年跌幅更收窄至11.7%，至約4.65萬億元（人民幣‧下同），若計及首7個月的3.94萬億元，即8月單月錄7,118億元，按月急增近28%。

當局解釋，主因工業生產穩步回升，企業利潤恢復明顯加快，加上8月企業營收在連續3個月下降後首次實現增長，由7月按年降1.4%轉升0.8%，為利潤由降轉增創造有利條件。

A股公司盈利10年最差 然而，多家投資大行如渣打以至惠譽等機構，在過去一個月，已先後出手削減內地經濟增長預測。惠譽指，第二季A股企業錄10年來同期最差業績，因疫後經濟復甦速度慢過預期，同時經濟數據自第二季末以來大幅向下，復甦偏弱的基調或延續至第三季。

受累於美國高利率或維持更長時間，以及大宗商品價格高企導致美國通脹加速的兩大風險，投行野村亦坦言，對亞洲股市的資產配置變得謹慎。不過，該行仍看到中國市場的投資價值，認為經濟數據有些初期好轉迹象等，故對中資股維持「策略性增持」看法，但提醒投資者關注的中期焦點或限制中國股票估值，包括中美關係及樓市表現。

儘管中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴還在力撐今年有望實現略高於5%的經濟增長，但人行貨幣政策委員會在第三季度例會承認，內地仍面臨需求不足等挑戰，故要加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，並防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。昨日在岸人民幣徘徊在7.3兌每美元，由官方定出的中間價則報7.1717，為近一個半月高位。