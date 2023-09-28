43%在中國美企指營商環境惡化

中美關係緊張，不利企業營商。美中貿易全國委員會最新的年度調查顯示，在華有業務的43%受訪企業認為，中國營商環境過去一年惡化。對於未來5年前在華業務感到悲觀的美國企業，按年顯著上升7個百分點至28%，創有紀錄新高；回答「樂觀」或「有些樂觀」的美企比例相應降至49%的紀錄低點。

不僅如此，逾三分之一的受訪美國公司稱，在過去一年中減少或暫停在華投資計劃，不但遠高於去年調查的22%，也創歷史新高。該委員會會長艾倫（Craig Allen）表示，持續緊張的美中關係連同其他因素加劇了政策環境的不確定性，從而導致許多美資企業錯失銷售機會，延遲或取消在華投資。

美傳豁免韓芯供華管制 調查亦提到美企在華投資的10大挑戰，美中關係的地緣政治；數據、個人資訊和網絡安全規則；出口管制、制裁和投資審查分佔頭3位。84%受訪者指中美貿易緊張影響公司在華業務。半數受訪企業指，客戶對持續供貨的疑慮影響銷售，三分之一指中國的民族主義情緒影響銷售。

中美角力之中，科技戰可謂規模甚大，美國曾聯同盟友禁止對華輸出美國晶片設備。然而，有消息指，美國當局最早於本周內宣布，無限期豁免南韓三星電子和SK海力士等科技公司對華的出口管制。據報美國商務部將更新「最終民用廠商」名單，顯示哪些實體可取得技術出口，考慮到這些公司的未來計劃，指定可以引入其中國生產線的設備，因為這些韓企在未來幾年還需要升級設備才能開展業務。