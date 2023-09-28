中美競爭對抗不利全球

樓繼偉：內地近月經濟改善 預告續出招拆債彈 近年各國貿易保護主義抬頭，令「中國製造」的光環大為褪色，加上內房內需困局懸而未決，可見中央要為經濟力挽狂瀾絕非易事。中國財政部前部長樓繼偉最新坦言，內地經濟仍充斥困難和挑戰，而中美兩國剛成立的經濟領域工作組，雖則可建立有效的溝通機制化解問題，但他同時毫不保留地說，兩國關係自2018年貿易戰爆發以來逆轉，由「競爭合作」改為「競爭對抗」，不利全球經濟。

樓繼偉在深圳出席一論壇時稱，內地在解決經濟問題上需要一定時間及過程，強調內地第二季經濟復甦力度雖然不及預期，惟7月和8月已稍有改善。中國不似其他發達國家於疫情期間祭出激進財政政策，加上國有大型銀行資產負債表基本健康，故面對的問題不可與歐洲相提並論，因後者本身存結構性弱點，陷入衰退機會較高。

TCL冀建環球製造產業鏈 樓又認為，內地經濟現時雖然無陷入衰退，惟仍困難重重，其中之一就是債務風險，主因房地產需求不足、部分開發商流動性出現困難甚至債務違約，以及地方隱性債務所致。

惟他指出，隨着內地已經向內房提供額外流動性，降低置業人士利息負擔，同時由省級統一化解地方隱性債務，以及由國家分配一定置換債額度等，相關問題逐步得以紓緩，又預告中央將繼續出招化解。

此外，在「去全球化」的浪潮席捲之下， 內地民企如何看待這個議題同樣值得關注。電子民企TCL創始人兼董事長李東生出席同一論壇時則提到，中國製造業現時產出佔全球30%，未來再要提升較困難，所以要着力將「輸出產品」改為「輸出工業能力」，並要在全球建立產業鏈，才可建立競爭優勢。

他又警告，現時美國商界對華府的對華貿易政策取態已經與早年完全不同，經已不反對及不批評向中國產品加徵關稅，亦是中美關係缺乏改善的重要原因。

大基金3000億融資或觸礁 李東生不諱言，大國博弈重塑全球經濟格局，產業鏈愈趨區域化及本地化，世界貿易組織（WTO）近年影響力亦快速下降，並由多邊貿易及雙邊貿易逐漸取代WTO角色，而中國現時經濟發展落後於印度、東盟等國家，與昔日在一眾發展中國家擔任領頭羊的角色截然不同。

另邊廂，隨着內地經濟復甦遙遙無期，市傳由財政部牽頭、提振半導體行業發展的「大基金」──國家集成電路產業投資基金亦遇融資困難，在向地方政府及國企集資時受阻。

有接近省級政府消息人士稱，由於疫情後地方政府財政出問題，所以投資方面會更謹慎及保守，「大基金」第三期計劃融資3,000億元（人民幣‧下同）的計劃或觸礁。

樓繼偉 全球貿易規模正在收縮