高盛估下月調低股票印花稅

港府於今年8月就促進股票市場流動性事宜成立專責小組，市場關注該小組有何建言之際，投行高盛發表的研究報告估計，該小組會向港府建議進行短期及中期改革，包括圍繞股票現貨交易結構及新股上市改革，並可能建議下調股票印花稅，而在10月25日發表的施政報告，可能會宣布採納相關建議。

FINI平台11‧22啟用 金發局主席李律仁則認為，港府需要減印花稅，但強調減了不代表會提升港股流通量，同時提議多方面引入莊家制等。他又認為，今時今日香港只聚焦做「上市」這類金融業務，不會有太大增長空間，會落後世界其他地方，而再保險業、保險業以至金融科技等都是機遇。

此外，港交所宣布，全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI於11月22日正式啟用，標誌着香港資本市場迎來另一重大里程碑。現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再啟動新的新股上市項目；11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程將透過FINI處理。

FINI是香港交易所的重要倡議，將新股從定價至股份開始交易的時間，由5個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2）。FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。

港交所行政總裁歐冠昇表示，FINI是香港資本市場的一項重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。