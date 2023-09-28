劉央料港股未見底 籲勿撈貨

她直言，現在市場遍地「黃金」，大量股票每股現金超出股價，相差3倍都有，這在港股史上從未發生過，但仍不見價值投資者出來掃貨，「因為有一個更危險的東西懸在我們頭上，就是世界格局不穩定」。

不過，她強調，「再爛的市場都有賺錢的，再好的市場也有虧錢的」，要採取超常規的方法投資策略，首先是「極端的謹慎」，只投資「你特別認可的個別行業或公司」。

現時配置人生最保守 劉央又指，若遇到不買就對不起自己的股票，也要把投資年期拉長到3年，「不要再想3個月就怎麼怎麼樣」，因為股市一直在危險的邊緣上，今年好轉的可能性不大。她認為，基本上投資股票已不能再看價值投資，市場已經出現倒掛，例如每股現金大過股票價值，股息高過債息及利息，將所得再投資也未必有贏面。

她不諱言，自己在港投資已有23年，算是老兵，但也進入人生中最保守情況，只持有現金，以及個別上市公司的可換股債券工具，料最少可以百分百保底。

恒指彈 中旭暗盤軟 回說昨日港股，表現窄幅上落，全日波幅不足200點，但成功扭轉過去兩日跌勢，恒生指數收報17,611點，升144點或0.83%，但交投持續低迷，全日成交759.35億元，南下「北水」淨買入36.82億元。