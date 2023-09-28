港今年出口最悲睇收縮9% 貿發局仍撐末季重拾增長

經濟放緩影響出口表現，香港貿發局繼今年6月將本港今年出口增長預測由5%調低到0至2%後，昨日進一步調低預測到跌幅介乎7至9%，即陷入收縮狀態！

事實上，反映香港貿易商短期出口前景的出口指數，第三季回落至40.5，按季跌7.3，低於50盛衰分界線，顯示情緒續悲觀。

不過，貿發局研究總監范婉兒仍大派「定心丸」，指本港出口每季表現都在改善，目前已見轉勢，預期第四季出口將錄得增長。假設最壞情況，第四季出口只增長2%，則全年出口跌9%；若第四季出口錄低雙位數增幅，全年出口增長料跌7%，認為出口增長趨勢可延續至明年。

貿發局表示，香港出口商繼續傾向減少庫存，第三季整體庫存指數為51.5，較次季的48.5稍微上升，顯示出口商庫存略低於正常水平；同時73%的受訪者表示產能利用率、包括人力和生產設備，都低於正常水平。

今季新訂單指數急挫 該局指出，當前新訂單指數滑落至32.6，按季跌12.5，進一步陷入收縮，反映第三季整體新出口訂單量下降。范氏指，受累環球經濟不明朗、息口及通脹高企等因素影響，民眾消費意欲較弱，尤其是歐美市場，故海外客戶傾向「小量多次」落單。隨着息口見頂、通脹回落等，相信消費信心增強，並反映在明年下半年出口數據上。出口商期望新訂單量將於第四季有所改善，整體預期新訂單指數為46.2。

儘管宏觀環境偏弱，惟出口商對業務盈利前景的看法大多維持樂觀，超過六成受訪者預期淨利潤率能夠保持穩定或上升。