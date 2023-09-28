樓價年內升幅幾盡失 九龍新界中小戶跌凸

連挫4個月累降逾4% 憂全年倒插半成 本港住宅樓價跌幅擴大，8月私人住宅售價指數按月再跌約1.4%，為去年11月後最大單月跌幅，連挫4個月累跌約4.32%，今年首8個月升幅縮至約1.34%，九龍及新界區的中小型單位平均呎價更已率先蒸發全年升幅，個別跌幅高達2.7%。市場普遍對今年樓市走勢不樂觀，預期樓價倒跌最多5%。

大單位重創 6年最低 差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私人住宅售價指數報339.2點，為今年1月後最低。期間兩類面積單位售價指數向下，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位跌幅最明顯，按月挫約1.5%，連挫4個月，報295.5點，為2017年5月後的逾6年最低。實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數報340.8點，按月下降約1.42%，亦連跌4個月。

今年截至8月，有多個類別私宅單位呎價低於去年底。據該署臨時數字，撇除月度買賣量不足20宗的類別，今年首8個月有多達4個類別的私宅平均每方呎售價倒跌，以九龍區實用面積約431方呎以下的小型單位跌幅最明顯，該類別單位呎價最新報約12,269元，期內累挫約2.66%，為2017年9月後最低。

至於同區實用面積約431至752方呎的中小型單位，也出現樓價倒跌情況。上月區內該類別單位平均呎價報約13,133元，較去年12月低約0.17%。

呎價跌幅次高是新界區實用面積約431至752方呎的中小型單位，上月平均每方呎售價報約10,982元，為2019年1月後最低，期內累挫約1.4%。同區實用面積約431方呎以下的細單位平均呎價報約11,787元，期間也倒跌約1.1%。

以按月計算，8月共有5個類別的私人住宅平均呎價下跌，同時，有另外5個類別上升。其中，跌幅最大為新界區實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，最新呎價報約10,001元，按月下跌約9.85%，為去年12月後最低。

租金指數連漲7個月 而8月私宅租金指數報185.4點，為2020年1月後的逾3年半最高，按月上升約1.42%，已連升7個月，今年首8個月累漲約5.64%，走勢明顯跑贏樓價。

市場紛紛下調今年全年樓價預測。高力香港研究部主管李婉茵指，綜觀8月及9月私宅市場，發展商陸續減價，整體樓價或再跌，加上聯儲局可能再加息，影響買家信心，故將全年中小型私人住宅樓價預測由升約1至4%，修訂為持平至下跌最多約3%。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，高息及購買力不足，加上新盤貨尾囤積等令樓價繼續向下，料下半年將跌約5%。

負資產或突破一萬宗 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑形容，樓價正面對如冰河時期的冷峰，若欠缺利好消息或救市措施，恐怕全年樓價將報跌。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明也預測，全年樓價倒跌約2至3%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，若施政報告未有刺激樓市措施推出，全年樓價料跌約3至5%。

仲量聯行更估計，本港住宅樓價今年累積的升幅將於9月底全數報銷，負資產宗數將於本月底升穿一萬宗。

差估署私宅售價指數跌 私宅租金指數續升 今年樓價倒跌私宅類別