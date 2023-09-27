輪商精選：博滙控續跌 留意17982
滙豐控股(00005)近日持續進行回購，周一於英國及香港市場合共回購478.94萬股，共涉資約2.92億元。滙控股價早前曾升穿61元，惟未能企穩約61.2元的50天線水平，昨日收報60.4元，進一步下試60元關口及100天線水平。
個股輪證資金流方面，好友周初趁滙控股價回吐進場部署，滙控好倉周一錄得約140萬元淨流入。
睇淡友邦 跟進19688
如投資者計劃部署反彈，可留意滙控認購證19268，行使價69.93元，實際槓桿13.3倍，2024年3月21日到期。如認為後市仍有下跌空間，可留意滙控認沽證17982，行使價55.55元，實際槓桿16.1倍，12月29日到期。
美國10年期國債孳息率再升至約16年高位，保險股受壓，友邦保險(01299)昨跌穿62元水平，創10個月新低。
輪證資金流方面，友邦好倉資金連續3個交易日增加，截至周一的過去3日累計有約400萬元。如投資者認為正股有望回升，可關注友邦認購證19873，行使價80.05元，實際槓桿10.4倍，2024年2月26日到期。追沽可留意友邦認沽證19688，行使價54.75元，實際槓桿6.9倍，2024年3月14日到期。
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