股市估市：港股欠動力 暫難脫困
內地存量房貸利率正式下調，對消費的推動作用有待顯現。此外，中國恒大(03333)境外債務重組計劃再現變數，內房困局激發憂慮。
外圍方面，市場消化高利率持續更長時間的前景，美債息及美匯居高不下，本周關注美國公布的8月核心個人消費支出（PCE）物價指數。市場預測核心PCE將按年增長3.9%，較7月份的4.2%有所放慢。內地中秋及十一長假期將至，投資者入市意欲更弱，大市上升動力欠奉，恒生指數料進一步回試2022年11月上升裂口約17,300點水平。
昆侖能源憧憬增派息
個股方面，可留意昆侖能源(00135)。公司上半年業績跑贏同業，天然氣銷量穩步提升，主要受惠於工商業客戶銷氣量有較快增長。8月內地經濟數據顯示工業活動供需雙雙改善，去庫存周期接近尾聲。結構上，昆能的住戶接駁業務佔比較小，受到房地產下行影響較低。
同時，公司有意檢視派息政策，基於其淨現金狀態及強勁現金流，料有增派息的空間。昆能現價對應2024財年預測市盈率7.5倍，輕微低於5年平均水平，股息率4.6厘，股價向上阻力位7.46元，支持位5.93元。
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