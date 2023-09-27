股市估市：港股欠動力 暫難脫困

外圍方面，市場消化高利率持續更長時間的前景，美債息及美匯居高不下，本周關注美國公布的8月核心個人消費支出（PCE）物價指數。市場預測核心PCE將按年增長3.9%，較7月份的4.2%有所放慢。內地中秋及十一長假期將至，投資者入市意欲更弱，大市上升動力欠奉，恒生指數料進一步回試2022年11月上升裂口約17,300點水平。

同時，公司有意檢視派息政策，基於其淨現金狀態及強勁現金流，料有增派息的空間。昆能現價對應2024財年預測市盈率7.5倍，輕微低於5年平均水平，股息率4.6厘，股價向上阻力位7.46元，支持位5.93元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）