東涌大嶼山兩官地料下季推 估值19億

發展局即將公布10至12月季度賣地計劃，因應目前供應進度不俗，加上有鐵路及市建局項目支援，市場相信政府不用急於推出官地。東涌東及大嶼山長沙地皮預計安排於下季推出，料估值共逾19.1億元。

年度供應已達標七成 本財政年度賣地表有12幅住宅地，可供興建約9,120伙，扣除過去兩季已推土地，估計尚有接近5,000伙供應。而連同私人發展項目等，本年度上半年（4至9月）已推出約8,280伙，計及上月底截收意向的市建局九龍城盛德街公務員合作社重建項目，提供的640伙將納入下季供應，即年度供應暫已達標近七成。

因此下季住宅官地供應未必太多，有望推出包括東涌第106A區地盤，佔地約15.3萬方呎，可建總樓面約53.5萬方呎，初步料樓面呎價約2,500元，估值約13.4億元。另一幅大嶼山長沙東涌道用地，可建樓面約8.2萬方呎，初步估值約5.7億元，每方呎約7,000元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，市況欠佳，賣地表內包括啟德及赤柱等貴重的土地，目前不是適當推地時機。雖然本財年暫只批出兩幅官地，計及補地價項目等，土地收益暫只有全年預算850億元的一成多，惟只是帳面負數，政府不是沒有現金流，故不用太過着急推地跑數。