甲廈租金連挫16月 港島遜色

商業市場每況愈下，有代理報告指出，香港整體甲級寫字樓租金於8月持續下挫，按月進一步下滑約0.7%，跌幅擴大約0.1個百分點，並已連續16個月報跌。

仲量聯行發表《香港地產市場觀察》報告，甲級商廈租金跌勢未止，港島區表現遜色，期內中環、灣仔/銅鑼灣分別下挫約0.8%及約0.3%，反觀尖沙咀錄約0.6%增長。

至於整體甲廈空置率轉趨穩定，終止連續4個月上升走勢，於上月維持約12.8%不變。不過，期內中環及港島東同類比率仍見增長，分別按月增加約0.3個百分點及約0.1個百分點，升至約9.9%及約12.8%。

相反，灣仔/銅鑼灣、尖沙咀及九龍東空置率於8月回落，按月減少約0.6至0.7個百分點不等，其中九龍東相關比率雖回落至約19.5%，但仍屬各區最高。

中環車位放售 468萬起 該行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷指出，雖然整體寫字樓租賃市場於上月漸見穩定，在8月錄得22.98萬方呎淨吸納量。不過，由於目前商廈租賃需求仍然疲弱，加上新寫字樓供應量持續增加，相信租金將會繼續受壓。

此外，利嘉閣（工商舖）潘榮德表示，資深投資者「磁帶大王」陳秉志委託該行出售中環中心B1層及B2層一批車位，每個售價468萬元起。