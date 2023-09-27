新盤概況：文曜推置業優惠吸客

多個樓盤因應中秋節將至而推出優惠吸客。建灝地產旗下馬頭角聯合道翻新項目文曜，自推售後銷情理想，昨日公布聯同地產代理為買家送出置業優惠，總值8.8萬元。利嘉閣總裁廖偉強指，由昨日起至10月8日，首5名經該行購入項目的買家，每名可獲贈價值約1.76萬元的家庭旅遊套票禮券，名額5個。

VICTORIA COAST周六賣10伙 華懋集團的港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，昨上載銷售安排第2號，於周六招標發售10伙。該批單位全屬A座，實用面積為1,363方呎及1,367方呎，涵蓋兩房及三房間隔，招標期截至12月31日，期間每日招標及截標。另中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，落實同日以先到先得發售兩伙兩房戶。

睿峰累售98個單位 套11億 市區餘貨盤爭取曝光，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，自2月初重啟銷售步伐後，截至昨日累售98伙，套現約11億元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，期內沽出單位佔三分之一買家從事金融及相關行業。他認為，金管局上周放寬樓花按揭後，帶動樓市氣氛回暖，期望當局盡快放寬壓力測試。該盤聯同美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供優惠。

期內經利嘉閣地產購入同系天瀧、上環CAINE HILL、鰂魚涌THE HOLBORN及北區高爾夫‧御苑一手單位的各首5名買家，可獲贈價值8,000元的旅遊套票禮券。

同屬該集團的粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期昨修改價單，增設「換樓易付款計劃」及「換樓易優惠按揭計劃」，成交期為240天，買家可申請提前入住。

此外，何文田傲玟6座16樓C室兩房戶，實用面積878方呎，原於本月18日以1,786.73萬元沽出，呎價約20,350元，惟交易於簽訂臨時買賣合約後再未有進展。