港島三房戶賣370萬

柴灣鐵路沿線盤劈220萬 做價返10年前 本地二手樓價斷崖式下跌，港島鐵路沿線私人屋苑三房單位，成交價跌至「3字頭」有交易。柴灣高威閣三房單位3個月劈價220萬元，僅以370萬元沽出，料屬約10年前價位。沙田玖瓏山兩房單位最新成交價，亦比9年前購入價帳面再低約9.3%。

中原李嘉儀指，上述高威閣1座極低層B室，實用面積約503方呎，6月以590萬元放售，因市況氣氛回落，原業主心急出貨，本月初已減至430萬元，最終再減60萬元沽出，累積減幅約37.3%，呎價僅約7,356元。成交價及呎價貼近公屋已補價自由市場水平。

資料顯示，同面積較高層單位於2013年期間曾以逾380萬元登記轉手。而銀行對上址估值約462萬至470萬元。根據網上資料，由屋苑步行至柴灣港鐵站需約10分鐘步程。

玖瓏山9年蝕76萬 該行周家傑指，玖瓏山天瓏閣1座中層F室，實用面積約650方呎，累減82萬元，剛以738萬元沽出，呎價約11,354元。原業主於2014年以814萬元購入，持貨約9年帳面仍蝕讓約76萬元。

元朗單日錄3宗二手買賣，兩宗為蝕讓。中原王勤學指，朗城滙3座低層J室兩房戶，減價至710萬元沽出，呎價約13,028元，約4年帳貶約14%，同區尚豪庭2座低層B室一房戶亦售453萬元，近6年帳蝕49萬元。

新界上車盤跌勢亦急。該行周毅麒表示，荃灣海濱花園2座低層D室兩房戶，有裝修，6月放盤，累減85萬元，成交價475萬元，呎價約11,446元，約3年帳面跌價約9%。美聯吳偉文指，粉嶺牽晴間4座中層D室，「蝕讓價」放售，減至490萬元易手，約3年帳面貶值約9.6%。

LP6售450萬破底 樓價持續尋底，將軍澳日出康城二手樓驚現新低價。香港置業劉浩勤稱，LP6第3座低層K室一房戶，實用面積約307方呎，5月放盤，減價100萬元，成交價450萬元創項目二手價新低，呎價約14,658元，約5年帳面貶值約13.7%。消息稱，西南九龍匯璽2B座高層單位，僅售528萬元，呎價跌穿兩萬元，約6年帳面跌價約12.6%。

銀主亦積極出貨，環亞物業拍賣昨日拍出4項物業，當中3項屬同類物業。其中，深水埗福華街114號唐樓單位，獲搶高31萬元，以169萬元沽，呎價約7,412元。另大埔公屋富善邨善群樓高層14室，已補價自由市場售258萬元，呎價約8,836元，低市價約10%。

二手市場跌價成交