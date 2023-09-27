簡訊一覽
●廣東愛得威建設(06189)公布，由於銀行債務違約，公司陷入財務困境，缺乏清償到期債務能力，並且資不抵債，周一向深圳市中級人民法院提交破產重整申請。公司將積極與各方共同達成解決債務問題的方案，爭取早日形成重整計劃草案，並提交債權人審議及獲得法院批准。股份續暫停買賣，惟復牌死線為本月底。
●安寧控股(00128)昨收市後公布，由華懋集團母企參明有限公司按每股0.58元提出私有化的特別決議案，已於股東特別大會上獲90.72%股東批准，惟在法院會議上僅獲58.7%股東投贊成票，故有關計劃未能於法院會議上獲得通過，而已於股東特別大會上獲通過批准之特別決議案將不會生效。換言之，私有化計劃將不會實行，股份於聯交所的上市地位將不會被撤回。該股昨收報0.39元，瀉25%。
●建發國際(01908)向控股股東建發房產全購廈門建垚悅100%股權，取得上海浦東新區一個住宅項目的一半權益，股權轉讓本身的現金代價為零，但要償還股東貸款約6.99億元人民幣。項目與姊妹公司一同開發，附近有學校、醫院及地鐵規劃等，預計最遲明年5月預售，後年12月竣工。
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