德擲3721億救樓市

德國樓市出現危機，需要政府出手打救。德國總理紹爾茨與其國內地產商開會後，公布多項救市措施，包括450億歐元（約3,721億港元）的救助計劃，以及暫時擱置執行一項營建標準等，冀防止地產危機打擊民生。

發展商資不抵債倍增 事緣歐洲利率、建築材料成本上漲等影響，令建築生意難做，去年聲請資不抵債的德國發展商數目按年暴增逾一倍。大型地產商如Vonovia和Aroundtown等已宣布，旗下房地產投資組合需要大幅減值。

另邊廂，高利率影響居民買樓意欲，而更甚者是不少在建中房屋突然停工，令到等待入住的買家不知所措。根據當地研究機構Ifo調查，8月德國已有五分之一的發展商取消建築計劃，有11.9%的發展商更面臨融資困難，創下30年來最高紀錄。本次450億歐元救市資金之中，德國中央政府將在2027年前承擔180億歐元，以保障民眾有能力買屋，其餘資金由地方政府支付。

擱置建築物隔溫標準 此外，德國當局無限期擱置一項建築物隔溫的標準，據悉該標準由歐盟新規而來，要求房屋升級到更嚴格的隔溫水平，提升暖氣的效率。然而，業界認為該項標準的成本太高，無法負擔。

近年德國有大批移民湧入，政府曾承諾每年建造40萬套住宅的計劃，卻因房地產業危機而無法兌現。其中今年7月，建築許可數字按年下降31.5%。