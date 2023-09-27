法主導歐盟 對華貿易政策趨強硬

美國前總統特朗普在任期間悍然對華發動貿易戰，屢被人批評要「重讀經濟學初階」，殊不知對中國產業競爭力的憂慮，已是西方社會的共識。消息指，歐盟向中國進口電動車發動反傾銷調查，對華貿易政策漸趨強硬，原因是不想「坐以待斃」，而法國政府在歐盟今次「搞鬼」扮演關鍵角色，主要憂慮如果現在袖手旁觀，歐盟經濟長遠將會受損。

倘袖手旁觀 車企成輸家 事緣過去中國廉價太陽能設備源源不絕湧入歐洲，淘汰了歐洲的廠商，同樣情況恐在歐洲汽車產業重演，所以歐盟只有兩個選擇，要不是運用手中的權力作抗衡，就是向中國棄械投降，歐洲汽車產業成輸家。

分析指，法國總統馬克龍一向主張要保護在國際競爭中落後的產業，並為關鍵產業提供官方補貼，現屆美政府炮製的《降低通脹法案》為他實行更積極的工業政策提供依據。而法國可影響歐盟的對華立場，原因是在華擁有龐大商業利益的德國，於歐盟政策制訂的領導地位不如以往。

不過，消息人士補充，歐盟並不希望每年達到900億美元的中歐貿易關係演變成中美貿易戰，更多是希望雙方站在同一起跑線上。

安聯貿易擔心，一旦歐盟對中國進口商品加徵一個百分點的關稅，中國所受的損失僅84億美元，不過是總出口的0.2%，但苦於高通脹的歐元區一直依賴中國貨，關稅只會令民眾和企業承受關鍵物資漲價，加劇經濟衰退的風險。

俄烏戰爭爆發初期，他是少數批評俄羅斯入侵烏克蘭的寡頭之一，旗下一座位於索契的酒店更遭充公。儘管現在依然認為戰爭毫無價值，但指俄羅斯已經找到應對西方孤立的方法——跟「全球南方」（Global South，亞洲發展中國家、非洲和拉丁美洲）發展經貿關係，以及力谷國內投資，一些效率低下的國資企業有顯著改善。