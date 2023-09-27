赴美上市股價多弱 倫交所盼英企回流

英國自脫歐之後，倫敦作為國際金融中心的地位也岌岌可危，當地企業甚至寧願出走到美國上市。為了挽回市場信心，英國的財金界猛人亦靠出口術「說好英國故事」，其中倫敦證券交易所（LSE）行政總裁Julia Hoggett表示，過去10年赴美上市的英國企業股價表現多數不佳，認為本地企業還是在英國上市。

23公司僅4家有升幅 Hoggett表示，過去10年在美國上市籌集逾一億美元資金的23家英國公司中，有6間公司已經從美股退市；另有13間公司股價「潛水」，低於當初的招股價；只有4間公司目前股價仍高過首次公開招股（IPO），其中一家是剛在納斯達克交易所上市的晶片設計專利公司Arm。此前有指英國政府及LSE多次向Arm招手，希望其在英國上市，但最終未能成事。

Hoggett還指出，股價表現欠佳的情況，不僅限於在美上市的英國公司。「眾所周知，與美國本地公司相比，國際企業在美股市場的表現亦不佳，但在英國卻並非如此。」

怪英媒無唱好金融市場 有財金官員更離奇地把矛頭指向當地傳媒，認為部分責任在於新聞界未有唱好英國金融市場。英國金融操守局（FCA）市場監管總監Clare Cole聲稱，當地新聞界「對企業家和上市公司的態度非常消極（Very negative）」，認為傳媒應該為企業創造良好的氛圍。