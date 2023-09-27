美上月新屋銷售跌 道指早段曾挫三百

美國高息環境持續，為樓市添加壓力。美國8月新屋銷售按月跌8.7%，至以年率計67.5萬間；惟7月份標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按年升0.13%，按月反彈0.59%。專家分析指，在多元化的投資組合中，房地產相關配置仍相當重要，又指一些領域的商業房地產仍具投資機會。

商業房地產具投資機會 美國最大的養老基金之一、教師退休基金會（TIAA）旗下資產管理機構Nuveen首席投資官Saira Malik指出，通脹數據中「業主等價租金（OER）」部分通常有大約12個月的滯後反應，隨着該數據逐漸回落並推低通脹，聯儲局可能會結束加息周期，這對商業房地產投資而言是極大的利好。

她表示，一些商業房地產項目仍具備投資機會，包括長期提供高租金及分紅回報的美國博彩業物業；以及受電子商務發展趨勢帶動的工業物業，特別是在美國南岸及西岸不斷擴張的都市區物流中心。

至於美股方面，道指周二早段曾跌302點，報33,704點；標指曾跌51點，報4,285點；以科技股為主的納指跌180點，報13,090點。最新數據亦顯示，美國9月諮商會消費者信心指數報103，差過預期。

福特叫停與寧德建電池廠 美國大型車廠福特（Ford）宣布，停止與中國電池公司寧德時代在密歇根州合資建造電池廠的計劃。福特拒絕透露叫停計劃的原因，未知是否與地緣政治爭議或近期汽車行業大罷工事件有關。該公司股價早段曾跌0.56%。

串流音樂播放平台Spotify正在測試一項全新的人工智能（AI）技術，能夠幫助該平台上的播客節目實現「同聲語音翻譯」功能，在傳譯的同時保留講者的聲音及語氣特質。報道指，此技術的早期測試主要用在把一些英語節目翻譯成墨西哥語，並打算拓展到更多類型的節目中。Spotify股價曾升0.39%。