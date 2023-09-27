Yen近一年最弱 財相：過度波動或干預

美日息差持續擴大，令日圓匯價跌勢未止。周二日圓兌每美元貶至11個月以來最弱，曾見149.19，折合每百日圓兌港元下試5.22算。日本財務大臣鈴木俊一昨日又再重申，當局高度關注外匯市場，倘若圓匯持續過度波動，將採取合適行動應對，不排除任何選擇。

鈴木俊一稱，匯率應該穩定波動，且由市場決定、反映基本面，他強調政府正就匯率問題與外國當局溝通，各方認同匯率過度波動不可取。

雖然有日媒就日圓進一步走弱作出統計，指就算政府祭出物價相關對策，當地家庭一年的負擔仍然增加10.15萬日圓（約5,331港元），惟日本維持對當地經濟溫和復甦的看法，同時是自2022年3月以來首次上調對企業獲利的評估，指整體企業利潤正在改善。

日本政府又表示，由於就業和工資狀況回暖，佔經濟總量一半以上的民間消費正在加快，維持對資本支出正在加快的看法不變，主因企業專注於投資數碼化等節省勞動力的設備。

日3大銀行股價一年平均漲73% 日本股市方面，日經平均指數昨跌363點或1.11%，收報32,315點。日本東證指數（TOPIX）收報2,371點，跌13點或0.57%。

要留意的是，日本多間已上市的銀行成為今年全球高回報的投資項目。過去一年，日本3大銀行，包括是三菱日聯金融集團、三井住友集團以及瑞穗金融集團的股價平均累計上漲73%，主因市場預計日本央行最終退出其超低利率政策。

與此同時，利率回升亦可能帶動銀行存放在日本央行的資金獲得更高回報，就以三井住友金融集團為例，截至3月其在日本央行的存款為57.5萬億日圓（約3,850億美元），相當於其資產的21%。

美國銀行證券日本分公司最新認為，日本股市強勁反彈的態勢，將在明年繼續擴大一級與二級股市的規模。統計顯示，今年以來日本初次公開發行與增發股票的銷售量已逾200億美元，較去年同期暴增3.5倍。至於日本東證指數以美元計算，更大漲約11%，超越全球其他指數。