全球須防美息闖7厘

美債息16年新高 摩通戴蒙憂滯脹 美國國債沽壓沉重，債價下跌導致10年期美債孳息率一度升至4.567厘，續創16年來新高。雖然聯儲局的「點陣圖」預示利率即將見頂，今年可能只會再加一次息，惟有華爾街大佬卻有相反的觀點。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）一直認為利率進一步上升的風險不容忽視，他最近接受媒體訪問時更表明，全球尚未為「利率升至7厘、經濟陷入滯脹」的最壞情況做好準備。

戴蒙對於通脹、經濟、利率走勢的預測，一直以來與市場相悖，甚至不同於摩通內部的分析員。他過去亦多次警告經濟衰退的風險，又指利率或要升至更高水平才能夠對抗通脹。目前美國的政策指標利率——聯邦基金利率介乎於5至5.25厘。根據戴蒙最新的說法，假如利率從5厘升至7厘，所帶來的痛苦將遠大於從3厘加息至5厘。

穆迪：停擺影響信用評級 他還表示，美國的銀行業危機尚未解除，預計將出現進一步的動盪。當前形勢令銀行無可避免地提高貸款門檻，尤其在商業房地產領域，情況顯得愈來愈黯淡。在今年初的地區銀行倒閉危機中，作為全球最大銀行的摩通出手收購了陷入危機的第一共和銀行，從而避免銀行業連環爆煲。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦表示，利率可能會在高位更長時間；又透露在上周的議息會議中，他是在「點陣圖」中支持年底前再加息的其中一位聯邦公開市場委員會（FOMC）成員。值得留意的是，根據聯儲局的輪替準則，卡什卡利今年擁有貨幣政策的投票權，而其立場一直都傾向「鷹派」。

事實上，除了由利率上升引發的金融風險，美國的政治危機亦可能會導致其金融信譽進一步受損，令美債遭遇更大的沽壓。國際評級機構穆迪指出，假如美國政府因為兩黨爭端而導致聯邦政府在下月停擺，則將對美國信用產生負面影響。

穆迪是3大評級機構中，唯一對美國主權信用保留最高評級的機構，此前另外兩家機構標普及惠譽已經把美國的評級下調。不過，穆迪最新警告，利率上升導致美國政府債務負擔加劇，如若加上政府陷於停擺，則會進一步證明政治兩極化削弱了美制訂財政政策的能力。

該機構更警告，如果美國的財政壓力未得到解決，可能會導致其評級展望變得負面，甚至在某個時候下降評級。

美匯續強勢 或上試107.2 另外，美國財政部亦會在接下來數日合共拍賣1,340億美元的兩年期、5年期及7年期國債，意味着國債市場的供應將會大增，進一步推冧美債價格。與此同時，美元亦因為市場利率的上升及避險情緒升溫而走強。有外匯分析師估計，若其他主要貨幣續弱，技術分析顯示美匯指數有機會上試107.2區域。美匯周二高見106.2後，轉為反覆上落。

美國10年期債息續創16年新高