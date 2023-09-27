絲絲講場：Lego研回收膠樽製積木得個桔

為咗環保，啲大公司可以去到幾盡？全球最大玩具商樂高（Lego）就用咗兩年時間去研究點樣將啲回收膠樽轉化成為Lego積木產品，最終結果係「得個桔」，因為生產過程唔環保，所以要擱置呢個計劃。

新材料反增加碳排放 現時Lego生產嘅玩具積木種類達4,400種，當中好大嘅部分係由石油提煉出嚟嘅ABS樹脂所製造。為咗環保、減低碳排放，樂高一直都研究用非石油類物料去造積木，前提係新材料造出嚟嘅產品要同舊材料一樣，大家分唔出有咩唔同，同埋要一樣咁耐用，幾年、甚至幾十年不變。

公司終於喺2021年宣布，研究緊用PET膠樽，即係啲汽水嘅膠樽去造積木。不過，最新公司就話，膠樽造積木，當中有額外工序，需要用更多嘅能源，計過數係做唔到減碳排呢個目標。Lego行政總裁Niels B. Christiansen解釋，已經試過幾百種物料，但「世上無『魔法物料』可以解決我哋可持續發展嘅挑戰」，但強調公司會繼續努力，要喺2032年或之前用環保物料去造積木。

雖然今次Lego嘅環保大計未成功，但面對極端天氣變得愈來愈頻繁，絲絲都希望佢盡快成功應用新技術研製新產品，為環保出一分力！

余絲韻