新加坡上月核心通脹3.4%續降溫

新加坡通脹稍為放緩。新加坡金管局（MAS）和貿易與工業部聯合公布，8月份通脹升4%，符市場預期和稍低於前值4.1%。扣除私人出行和住屋成本的8月核心通脹率按年上升3.4%，低於7月時的3.8%和市場預期的3.5%。

當局表示，全球供應鏈阻礙情況得到改善，糧食的大宗商品價格也低於一年前。此外，星洲的主要貿易夥伴通脹亦見逐漸放緩，造就了本次的通脹改善。

工業生產挫12%遠遜預期 另外，受電子業萎縮拖累，新加坡製造業連續11個月萎縮，8月份當地的工業生產指數按年下滑12.1%，不僅顯著由7月份跌1.1%轉壞，也大幅遜於市場預期的收縮3.1%。

從個別板塊來看，佔製造業產值權重最大的電子業按年萎縮20%，為拖累本次數字的主要元兇。精密工程也大跌14.4%；一般製造業跌6.1%；化學製造業跌5.9%；生物醫藥業跌1.8%。交通工程則有傑出表現，增長16.2%。

經濟學家估計，通脹升幅稍為緩和，加上製造業收縮，令經濟前景蒙上陰霾，MAS下月議息或會因此而不再收緊貨幣政策。