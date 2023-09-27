南韓下月延長外匯交易吸外資

近期亞洲各國頻出新招催谷金融市場發展，金融競賽愈演愈烈。繼日本東京證券交易所近日宣布，將於明年11月5日起延長股票交易時間30分鐘後，南韓最新亦表示，將由下月18日起延長在岸外匯交易時間，放寬對外國交易者的規定，推動其貨幣市場發展。有分析認為，上述行動表明南韓銳意推動更多韓圜證券納入全球主要基準指數，吸引更多外資流入當地。

據悉，南韓外匯市場新推出的交易時間，將由當地時間逢工作日上午9時開始，至次日凌晨2時結束，相比現在於每天下午3時半完結，增加了逾一倍交易時間。

南韓企劃財政部表示，新規定也將允許非南韓金融機構參與國內外匯市場，不需要在南韓開設當地分公司。目前註冊外國機構必須在南韓開設分公司，才能成為合格的外匯交易商。

消費信心連跌兩月 另邊廂，南韓央行最新數據顯示，當地9月綜合消費者信心指數（CCSI）連跌兩個月，最新由103.1降至99.7，更跌穿100的盛衰分界線，反映民眾對經濟前景的擔憂。

期內，6項分項指數全數向下。其中，消費者對當前及未來生活水平指標分別由91及95，回落至89及92，創3個月及4個月低；對未來家庭收入預期則終止連續多月升浪，微跌一點至99。同時，受訪者料當地未來一年通脹為3.3%。