22%內地中產未來3年不外遊

由於今年中國經濟景氣不似預期，加上人民幣持續貶值，收入前景不明朗之下，中國人外出旅遊的熱情亦減退。顧問公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）9月進行的一項調查發現，54%的受訪者（在疫情前曾出國的中產旅行者）計劃在今年出行，較6月調查時的62%低8個百分點；更有約22%的受訪者指未來3年不打算赴海外，較6月僅為6%的比例大幅上升。

據悉，是次調查中，受訪者需要滿足最低家庭月收入30,000元（人民幣‧下同）的門檻，這代表中國的中產階級，也是幫助推動疫情後消費復甦的關鍵驅動力。儘管今年旅行和外食等體驗式服務的支出一直保持韌性，但其可持續存在疑問。

外媒引述奧緯諮詢的合夥人Imke Wouters稱，雖然中國遊客正在回流，但邊境重新開放時所花的時間比預期更久。調查顯示，32%的受訪者表示，由於當前經濟低迷和政治局勢，出國旅行的意願有所下降，只有19%的人表示更傾向於出國旅行。

人行開展3780億逆回購 內地中秋及十一長假期將於周五開始，預計將有超過2,100萬人次外出旅遊，致機票價格上升，熱門海外旅遊景點包括泰國、日本和南韓等亞洲短程目的地。

另一方面，人民幣兌每美元中間價昨日報7.1727，按日持平，較市場預期強1,406點子，差距再創新高；離岸人民幣兌每美元報7.3121。中國人民銀行公開市場開展3,780億元14天期逆回購操作，中標利率維持於1.95厘；由於同日有2,080億元逆回購到期，單日淨投放1,700億元，連續7日淨投放。