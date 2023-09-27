港存款總額續升 銀行資本達標

港府財金官員表示，近年環球經濟步入加息周期，加上地緣政治局勢緊張，經濟環境極具挑戰，但香港銀行的平均流動性覆蓋率和資本充足率仍高於國際監管標準，上半年存款總額亦升0.19%，延續去年升勢，更反駁外界憂慮資金流出本港的說法。

署理財政司司長黃偉綸出席香港銀行家峰會時稱，本港解除防疫限制對經濟帶來活力，作為連接內地和世界的橋樑，將繼續蓬勃發展，「若有人認為香港出現走資，那是他們不了解事實」，強調對香港未來感到樂觀。他續稱，港府將繼續培養人才，以支援金融科技和綠色金融的發展，並持續推動央行數碼貨幣（CBDC）等金融創新項目。

業界快推欺詐監控系統 同場的金管局副總裁阮國恒表示，內地民營房企情況尚未穩定，銀行或要增加撥備，預期有更多房企遭降級，資產質素未來數月將面臨挑戰，特定分類貸款比率或從6月底的1.5%微升。

不過，阮強調，未見港銀貸款高度集中於內房民企，銀行針對特定分類貸款的撥備充足，計及抵押品，平均撥備覆蓋率達140%，撇除抵押品亦有75%，「即使特定分類貸款比率上升，也不會對銀行及整體金融穩健程度有實際影響。」

另外，他預料，銀行數天內將推出各自的即時欺詐監控系統，目前正考慮加強對潛在欺詐交易的監控，包括執法機構與銀行之間的資訊交流。

出口縮3.7% 連跌16月 本港經濟環境依然嚴峻，8月份出口按年跌3.7%，其中對內地及美國分別按年下跌1.5%及13.2%，即使優於市場預期，已經連跌16個月。政府發言人表示，展望未來，對貨物的外部需求疲弱，短期內將繼續令本港出口表現受壓。