金管力爭年底可用FPS泰國購物

今年是即時支付系統「轉數快」（FPS）推出5周年。金管局副總裁李達志在「轉數快x中小企」研討會上表示，與泰國央行合作的跨境支付計劃取得初步成果，預料FPS今年底前與泰國快速支付系統「PromptPay」對接，屆時港人赴泰時可用FPS進行零售付款，訪港泰國旅客亦可用PromptPay在本地商戶進行支付，期望為未來更多的跨境支付奠定基礎。

出席同一場合的滙豐銀行常務總監兼中小企業務策略及創新主管劉囅鋒稱，會積極參與港泰兩地的支付系統對接，並已進行一系列系統提升，冀該行商戶在不用額外投資的情況下，能直接使用現有FPS二維碼，接收泰國遊客的款項。

FPS已有近1,281萬個登記，平均每年增長36%；過去5年間，每日港元即時交易量及交易額分別平均按年增長71%及41%。單計8月份，FPS日均處理125萬元即時交易，相當於99億元。

李達志稱，希望將FPS的應用推向新里程碑，尤其是中小企方面。中小企在香港經濟扮演重要角色，冀透過FPS增強中小企的競爭力及融入電子支付，同時便利市民生活。為支持負責營運FPS的香港銀行同業結算有限公司，10月將豁免銀行和儲值支付工具營運商處理企業和商戶經FPS作即時支付的結算費用。

另外，金管局與瑞士聯邦國際金融事務秘書處舉辦第6次香港與瑞士金融合作對話，會議討論區內和本地的前景與政策挑戰，以及可持續金融、金融科技和互聯互通領域的最新發展和潛在合作空間。