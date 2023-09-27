港交所擬改革GEM 恢復轉主板機制

港交所建議GEM改革方案

港交所建議，轉主板申請人在申請前250個交易日及直至股份在主板開始買賣止，須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額門檻5萬元或10萬元；以及其成交量加權平均市值須達到主板上市的最低市值規定。在轉板申請之前12個月亦要有良好合規紀錄，惟毋須再委任保薦人進行盡職審查、刊發達到招股章程標準的上市文件。

引入新財務資格測試 香港交易所上市主管伍潔鏇表示，改革需要與時並進，現時殼股活動基本上已被遏止，今次提議的轉板機制已加入有關轉板前的流動性規定，不僅針對監管套利問題，更可提升符合條件的中小型企業轉至主板上市的效率，例如毋須花更多時間和費用委任保薦人和刊發招股書。

為吸引高研發的潛力企業，建議引入新的財務資格測試，其中最低市值門檻2.5億元，較現時的1.5億元為高。港交所在文件中解釋，冀透過市值反映投資者對申請人的財務狀況及前景有相當的支持，來減低其未能提供現金流入紀錄的風險。至於每年的研發開支比率達到15%或以上，與特專科技公司上市制度（俗稱18C章）睇齊，認為能反映GEM申請人的研發資源配置水平足以支持其增長。

伍氏希望能吸引着重研發且具有高增長潛力，但沒有淨營運現金流紀錄的公司來上市，相信有助吸引來自香港、大灣區及其他地區靠研發驅動的成長型公司。

市場樂見 籲再降門檻 港交所行政總裁歐冠昇指，中小企業在股市上市集資，是業務發展、持續創新的一種途徑，港交所積極為區內中小企業提供有利環境，以助發展。

有從事新股活動的會計師表示，坊間一直有不同意見要求恢復轉板機制，雖然屬「走回頭路」，但只要能有助市場發展並無不妥，樂見聯交所考慮市場聲音。不過，建議文件中，針對高增長企業的研發開支要求較高，建議下調，以更好地便利初創企業上市。