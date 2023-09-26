產經

輪商精選：看淡恒指 不妨吼19450

港股上周五反彈後，周末未見有刺激經濟措施出台，大市昨日跟隨外圍向下，恒生指數又再失守10天線，成交保持偏低水平。投資者如看淡，可考慮恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿10.4倍。相反，十一長假期將至，如憧憬市況好轉，可留意市場上恒指輕微價外認購證20013，行使價18,590點，12月到期，實際槓桿12.7倍。
博騰訊彈 考慮19846
在淡市中，比亞迪股份(01211)仍能保持較佳抗跌力。報道引述比亞迪公布海外銷售情況，旗下ATTO 3在泰國連續8個月奪得純電動車月銷量冠軍。如看好可留意比亞迪認購證17180，行使價290.19元，12月到期，實際槓桿11.6倍。相反，如看淡可關注比亞迪認沽證17905，行使價230.3元，12月到期，實際槓桿8.1倍。
科技股方面，騰訊控股(00700)股價又回試近300元支持，若擔心下破300元後迎來新一輪沽壓，可留意騰訊認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿9.3倍。相反，欲於現水平博反彈可留意騰訊價外認購證19846，行使價350.18元，12月到期，實際槓桿11.5倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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