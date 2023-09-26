新盤消息：VICTORIA COAST周五賣3伙

VICTORIA COAST提供118伙，全數實用面積逾1,300方呎。

港島豪宅項目中秋節開售，華懋集團旗下港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，昨日公布首張銷售安排，落實周五招標發售首批3伙。

21 BORRETT ROAD 1期四房中秋招標 上述3伙均屬A座單位，包括2樓1室、3樓1室及20樓2室，實用面積1,363方呎及1,367方呎，為兩伙兩房單位及一伙三房單位。招標時間為當日下午1時，同日下午2時截標。資料顯示，該盤前身為域多利花園收租項目，早於1988年入伙，其後發展商耗費約6億元全幢翻新。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指，由昨日起至10月31日，經該行購入包括西營盤藝里坊系列在內5個樓盤各首兩名買家，可獲價值1.8萬元的海鮮餐飲禮券。

恒地西營盤藝里坊‧2號31樓K室頂層開放式戶，實用面積196方呎，做價614.25萬元，呎價約31,339元。

此外，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰昨沽兩伙，套現逾2,617萬元。包括以逾990萬元售出西翼31樓C室，屬實用面積319方呎，呎價約31,041元。發展商稱，項目自2月初重啟銷售至今累售97伙，套現金額逾10億元。