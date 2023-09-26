新盤消息：VICTORIA COAST周五賣3伙
港島豪宅項目中秋節開售，華懋集團旗下港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，昨日公布首張銷售安排，落實周五招標發售首批3伙。
21 BORRETT ROAD 1期四房中秋招標
上述3伙均屬A座單位，包括2樓1室、3樓1室及20樓2室，實用面積1,363方呎及1,367方呎，為兩伙兩房單位及一伙三房單位。招標時間為當日下午1時，同日下午2時截標。資料顯示，該盤前身為域多利花園收租項目，早於1988年入伙，其後發展商耗費約6億元全幢翻新。
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，亦安排在中秋節起招標發售一伙四房單位，為20樓2號，實用面積2,154方呎。單位招標期截至10月13日。
恒地夥代理推置業優惠
佳節將至，發展商積極聯同代理推出置業優惠吸客。恒基地產(00012)旗下多個住宅項目分別與兩大龍頭代理行推出優惠。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由昨日起至10月31日，透過該行購入包括旺角利奧坊系列的6個樓盤各首3名買家，可獲價值約一萬元的酒店餐飲禮券。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指，由昨日起至10月31日，經該行購入包括西營盤藝里坊系列在內5個樓盤各首兩名買家，可獲價值1.8萬元的海鮮餐飲禮券。
維港滙I日沽兩戶套7176萬
一手市場維持零星交投局面。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，昨日連沽兩伙，共涉逾7,176萬元。包括1座12樓A室，實用面積1,385方呎，四房雙套連多功能房間隔，成交價4,376.6萬元，呎價31,600元。整個維港滙系列項目於9月已售7伙及10個車位，吸金逾1.82億元。
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨以809.62萬元沽Arreso第3座的16樓A2室三房戶，單位實用面積590方呎，成交呎價約13,722元。
恒地西營盤藝里坊‧2號31樓K室頂層開放式戶，實用面積196方呎，做價614.25萬元，呎價約31,339元。
此外，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰昨沽兩伙，套現逾2,617萬元。包括以逾990萬元售出西翼31樓C室，屬實用面積319方呎，呎價約31,041元。發展商稱，項目自2月初重啟銷售至今累售97伙，套現金額逾10億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：