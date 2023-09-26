代理行籲零售商加強服務吸客

中港通關後跨境消費重現，惟有代理行指出，港人踴躍北上消費，內地客訪港卻未完全復甦，而香港單憑延長營業，不足以帶動人流，故建議從根本着手，如加入更多體驗式元素，以及解決前線人手短缺問題等。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威指出，全面通關後港人到內地消費已成常態，8月相關出境數字，扣減內地旅客入境後，全月錄得約280萬人次的淨流出。其實香港人到內地消費，大多數以閒逛商場為主，因為內地商場空間及服務質量均比香港優勝，有更多體驗式配套，性價比較高。

事實上，位置與香港相連的深圳，截至今年中購物中心的總存量超過6,900萬方呎，單在過去3年半就增加接近2,000萬方呎。內地政府為便利港人前往消費，推出多項優惠措施搶客，相信北上風氣至少會持續到今年底。

相反，隨着更多奢侈品牌於內地開業，香港已並非內地訪客唯一選擇，他們來港更傾向參觀舊區及城市漫步的探索文化旅遊方式。儘管內地經濟表現不太好，但其實內地市民依然願意來港，惟需要消費理由。

可請外勞解決缺人問題 他認為，內地商場近年不斷提升，相反香港似乎沒有進步。要吸引外地旅客，香港應提升旅客體驗及接待能力，善用空間及進行數碼升級，也可透過聘請外勞以解決人手不足問題。而政府致力推動夜經濟，相信會有一定成效，但最重要是其延續性，做好基本元素，只要經濟好轉，就不愁沒有夜經濟。