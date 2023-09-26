大型屋苑不再保值

麗港城蝕174萬 太古城4個月跌近8% 息口高企，樓市「冇運行」，近年購入的單位即使是大型屋苑，亦不再保值，個別更要慘蝕離場。藍籌盤茶果嶺麗港城三房單位剛劈價至806萬元售出，約3年帳蝕174萬元。鰂魚涌太古城兩房戶做價更在約4個月急挫約7.9%。

麗港城9月再錄勁蝕轉讓。港聯置業方健勝表示，該盤5座高層E室，實用面積約687方呎，有裝修，原先開價900萬元急讓，已屬「蝕本價」，剛再減價94萬元售出，呎價約11,732元。原業主於2020年以980萬元入市，持貨約3年即沽，單位帳面貶幅已近17.8%，還未計算其他使費。

荃中售290萬返9年前 過往交投量最多的10大屋苑，近期樓價跌勢顯著。中原李百達稱，太古城耀星閣高層D室，實用面積約503方呎，原先叫價1,000萬元，因應市況一般，大幅下調叫價至850萬元求售，終再減至800萬元沽，呎價約15,905元。對上一宗同類型單位成交要追溯至今年5月，海星閣低層D室以869萬元售，最新做價回落69萬元。

奧運站兩房單位樓價跌破「8球」。該行黃家全指，維港灣9座低層H室，實用面積約459方呎，售價786萬元，創屋苑半年新低，呎價約17,124元。

新界再現「2字頭」上車盤。資料顯示，荃灣中心13座中層單位僅以290萬元登記售出，呎價約8,951元。上述成交重返2014年價位，較個別銀行估價低55萬元。原業主2015年購入，其後曾作內部轉讓，最近帳面貶值約16%，未知是否有其他原因影響做價。

鐵路站上蓋屋苑情況相若。中原黃淑賢表示，葵涌新葵芳花園D座中層8室兩房戶，有裝修，8月開價608萬元，減兩口價至573萬元沽，呎價約13,708元，約3年帳蝕60萬元，連使費料損失逾百萬元。該行許偉業指，同座低層3室減至498萬元成交，同類單位做價近5年首度跌穿「5球」，呎價約12,206元。

LP6傳5年帳貶逾百萬 半新盤繼續要蝕。市場消息透露，將軍澳日出康城LP6的5座中層單位，僅售460萬元，跌破500萬元屬近期低位，呎價約14,984元，約5年帳面貶值逾100萬元。中原林龍南表示，北角柏傲山5座中層D室，7月開價1,700萬元，累減約140萬元，售價1,560萬元，呎價約26,174元，約9年帳面仍貶值約2.5%。

私人屋苑跌價成交