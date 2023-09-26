簡訊一覽
●玖龍紙業(02689)截至今年6月底止年度收入倒退12.08%至567.39億元（人民幣‧下同），主要是售價下跌抵銷銷量上升，毛利率縮8.14個百分點至2.69%，轉虧23.83億元，停派末期息。若單計截至今年6月底止6個月的下半財年蝕9.94億元，收入按年倒退15.05%，毛利率縮4.38個百分點至3.3%。
●贛鋒鋰業(01772)宣布，公司或其指定主體擬斥10億元（人民幣‧下同）現金認購瑞馳汽車新增的一億元註冊資本，等同取得其擴大後股本的三分之一。瑞馳汽車又稱「瑞馳新能源」以小型貨車為主，母企是與華為合作推出AITO電動車的賽力斯集團。
●知行集團(01539)與全球最大太陽能電池供應商通威太陽能簽約建立戰略夥伴關係，範圍包括一起為中東、中亞、東南亞及東亞地區的地面及屋頂太陽能發電市場提供合作品牌太陽能設備產品。
●香港中旅(00308)宣布，收購旗下灣仔睿景酒店旁邊的君悅居，現金代價8.98億元，比5月底估值低13.65%，但可予調整。完成後，可考慮與酒店一體化經營，或將兩幢樓合併重建成一幢商業物業。
●市場消息指，野村國際的中國投行業務主席王仲何被內地當局調查和限制出境，不可離開內地。據悉，王在內地仍可自由活動，調查涉及與同樣被查的華興資本(01911)前總裁叢林，有一段時間兩人都效力工銀國際。
●澳門博彩監察協調局公布，2024年澳門博彩中介（俗稱疊碼仔）的年度數目上限為50間，即6間持牌博彩企業每間明年最多可聘用5至12間中介不等。至於今年1月博彩中介的註冊數目則為36個。另外，當局又訂定明年為疊碼仔工作的合作人總數上限為250人。
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