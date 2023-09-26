●澳門博彩監察協調局公布，2024年澳門博彩中介（俗稱疊碼仔）的年度數目上限為50間，即6間持牌博彩企業每間明年最多可聘用5至12間中介不等。至於今年1月博彩中介的註冊數目則為36個。另外，當局又訂定明年為疊碼仔工作的合作人總數上限為250人。