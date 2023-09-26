內地2030缺400萬AI人才

過去多時中美關係不佳，令高端科技人才交流減少。最顯而易見的是人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT興起，企業無論大小都在搶相關人才，年薪被搶高至過百萬元的大有人在。據估計，內地至2030年人才缺口就達400萬人。巨型企業如華為等更索性自己人才，自己來培訓。

據悉，入選的候選人，可獲騰訊提供「有競爭力」的行業薪酬回報和度身訂造的培養方案，亦支持候選人深度參與AI、大數據、安全、遊戲引擎等10多個領域的前沿技術課題和核心業務。

有外媒引述總部位於上海的人才中介公司MGA的人工智能總監陳曉斌所說，不僅是互聯網大企業，連初創企業、金融公司等也在招聘優秀的AI人才。人才爭奪戰也愈演愈烈，有很多求職者收到多家公司的錄用通知，甚至花了幾個月接觸的候選人最後選了別家公司。具相關工作經驗，擁有碩士或博士學歷的30多歲頂級人才最為搶手，年薪行情為100萬元（人民幣‧下同），甚至有人取得最高年薪逾300萬元的錄用通知。分析指，由於內地要從美國獲得相關技術的頂尖人員愈來愈難，一旦人才培育跟不上，將成內地高端科技發展的風險。

此外，國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批訊息，共89款遊戲獲批，惟未見有騰訊旗下遊戲在列。另市場監管局及商務部等起草《關於促進網絡拍賣規範健康發展的指導意見》文件，並公開徵求意見，以促進網絡拍賣市公平競爭，依法查處壟斷及濫用市場支配地位行為，限制競爭行為。