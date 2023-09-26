華為推平板耳機等新品

華為昨日舉行「秋季全場景新品發布會」，推出多款新產品，當中包括全新的13.2吋MatePad Pro，採用創新材料減重，配備全球首款柔性OLED屏幕，且使用了沖壓鋼VC技術及錦纖材料。同場，華為發布旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3，搭載麒麟A2晶片，並發布Watch GT 4系列，首發科學減脂塑形功能，支持熱量消耗展示，熱量攝入快捷記錄等功能。

華為常務董事及終端BG行政總裁余承東宣布，集團發布全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師，從PORSCHE DESIGN到ULTIMATE DESIGN，品牌實現全面升級。他又指，全新MatePad Pro的機身總重為580克，厚度5.5毫米，也是全球最輕薄的大尺寸平板；其屏幕解像度為2880×1920，達至全域P3廣色域，對比度為1,000,000:1，擁有1,000 nits峰值亮度，屏幕比例3:2，屏佔比為94%。

趕產Mate 60 傳搶代工 余透露，正加班加點緊急生產Mate 60系列。鴻蒙用戶數超過7億，HarmonyOS 4升級設施數達6,000萬，每天增加120萬用戶。

正由於華為與蘋果公司（Apple）相繼推出新款智能手機，旗下供應鏈也掀起「搶人大戰」。消息指，華為工廠中介跑到富士康的培訓中心前招工，在龍華富士康做臨時工給華為手機代工的FIH部門時薪達26元（人民幣‧下同），超過給Apple手機代工IDPBG部門的21元。據悉目前華為Mate 60系列尚沒有現貨，預訂大概須一至兩周，價格跟官網價格相同。

汽車相關業務方面，兼任華為智能汽車解決方案BU董事長的余承東稱，華為智選車業務首款轎車──智界S7預計11月下旬上市，將在各個規格上超越Model S；而問界M7發布以來日均訂單逾1,500輛，目前已超兩萬輛。另外，華為將在12月發布問界M9，余指這將是「1,000萬以內最好的SUV（多用途汽車）」。