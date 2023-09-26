Apple擬印度擴產5倍 冀5年產值3120億

蘋果公司（Apple Inc.）響應拜登政府的「印太戰略」，持續拓展印度市場，預計擴增印度生產規模至5倍以上，將產值增加至400億美元（約3,120億港元），且未來在印度不只會生產iPhone，料從明年開始就會在印度生產無線耳機產品AirPods。

外媒報道，Apple計劃在未來的4至5年內將印度的生產規模增至5倍以上，在上一個財年，Apple印度產值已經超過70億美元。

市場調研機構Counterpoint的數據顯示，印度高階手機市場呈現爆炸性增長，今年第二季按年急增112%；同時，Apple繼續以59%的市佔率引領印度超高階手機（價格約549美元）市場，而印度就成了Apple的5大市場之一。

明年開始投產AirPods 日媒早前亦有報道，指Apple希望將來iPhone在印度生產的比例由10%增到至少20%。隨着Apple擴大深化與印度的合作，不僅Apple產品，就連中下的零組件等生產商，都增加在印度的布局，以減少物流運輸風險，變相將整條Apple產品供應鏈逐步遷至印度。

事實上，Apple正加快在印度生產，以減少對中國作為單一生產地的依賴，降低其最重要產品供應鏈的風險。Apple已在印度生產最新款iPhone，明年擴展至其他產品，包括無線耳機產品AirPods，惟暫未有計劃在印度生產iPad或筆記本電腦的計劃。