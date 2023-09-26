日決心維持超寬鬆幣策 Yen見5.25港元

日本央行行長植田和男表示，企業是否繼續提高工資和物價，存在「非常高的不確定性」，並再次強調該央行維持超寬鬆貨幣政策的決心。日圓兌每美元昨日曾報148.85，每百日圓曾報5.251港元。

工資物價高度不確定

他續表示，貨幣政策前景的關鍵，在於強勁的工資增長和消費是否成為通脹的主要驅動力，而不是單憑進口成本上升帶來的成本壓力，就會得出經濟接近穩定、可持續實現目標的結論。植田更直言：「看到企業工資和價格制訂行為發生了變化，但這些變化是否會擴大，存在很大的不確定性」。