日決心維持超寬鬆幣策 Yen見5.25港元
日本央行行長植田和男表示，企業是否繼續提高工資和物價，存在「非常高的不確定性」，並再次強調該央行維持超寬鬆貨幣政策的決心。日圓兌每美元昨日曾報148.85，每百日圓曾報5.251港元。
植田亦提及海外的經濟前景，表明會持謹慎態度，尤其警告美國大幅加息，以及中國經濟增長乏力，令人擔憂。
工資物價高度不確定
他續表示，貨幣政策前景的關鍵，在於強勁的工資增長和消費是否成為通脹的主要驅動力，而不是單憑進口成本上升帶來的成本壓力，就會得出經濟接近穩定、可持續實現目標的結論。植田更直言：「看到企業工資和價格制訂行為發生了變化，但這些變化是否會擴大，存在很大的不確定性」。
上周五，日本央行維持超低利率不變，並承諾繼續支持經濟，直至通脹持續到2%的政策目標，顯示該央行並不急於逐步取消大規模的經濟刺激措施，更有外媒引述該央行副行長內田真一稱，實現2%的通脹目標仍然遙遙無期。
此外，日本企業軟銀擬在日本首次公開發行債券類股票，最多籌集1,200億日圓（約63億港元）資金。
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