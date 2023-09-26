歐元兌港元恐失8算

大戶賭停加息 淨短倉11個月高 匯價半年低 港人歐遊有福了！儘管歐洲央行月中出乎意料加息，截至上周二止一周，對沖基金於歐元淨短倉達到11個月新高，押注歐央行眼見當前經濟疲弱，不敢進一步調高息口。歐元周一繼續受壓，兌美元低見1.0603，兌港元則低見8.2871，於半年低位附近徘徊，惟已有分析豪言，歐元兌美元年底將跌回一算，亦即兌港元失守8算！

法國央行行長德加洛奉勸各路資金不要現在就賭歐央行掉頭減息，「現階段，與其說息口會去到甚麼水平，更重要的是（高息維持）多久」，打破歐央行開行以來紀錄的當前高息會維持一段相當長的時間，加息和不加息依數據辦事，但歐央行會非常堅決和持之以恒對抗通脹，暫時會繼續以息口作為控制通脹主要工具，之後才從資產負債表着手。

拉加德：通脹長時間高企 歐央行行長拉加德不久後表示，歐元區物價壓力仍強勁，服務業通脹因假日消費旺盛和工資大幅上升而未能回落；就算通脹會繼續下降，也會在一段長時間維持在高水平。然而，按該行目前評估，息口已屆一個只要維持夠長時間就能及時讓通脹回落至政策目標的水平。

她又承認，區內出口需求減弱，融資收緊正削減商業投資，拖低增長，就連近期仍保持堅挺的服務業也現疲態，職位增長放緩。

市場大概是看扁歐央行會跟隨美國和英國暫緩加息，交易員仍押注歐央行明年7月減息0.25厘。對沖基金AVM Capital的投資總監墨菲直言，歐元區通脹頑固，經濟增長卻氣若游絲，反觀美國增長在強勁的消費下仍然超出長期趨勢，這種背向而行會令歐元在未來半年內持續受壓。

凱投宏觀更不排除歐元兌美元今年底前跌至一算，加拿大皇家銀行（RBC）資本市場亦估計明年第二季前會下跌至1.02，一樣是兌港元低於8算。

事實上，區內最大經濟體德國9月份Ifo商業氣氛指數跌0.1點，至85.7點，雖說好過預期，但已連跌5個月，預示本季經濟收縮機會不小。該國政府還準備無限期擱置收緊建築隔熱標準的政策，讓飽受高息和通脹之苦的建築業得以喘息，業界還要求當局「撤辣」廢除物業交易的銷售稅，並推出政府擔保信貸計劃，幫買家應對高息。

正於內地訪問的歐盟委員會執行副主席托姆布洛夫斯基強調，歐盟會堅定對抗不公平競爭，捍衞自身利益，原因之一是中國對歐盟並無投桃報李。歐盟必須承認在充滿挑戰的新全球背景下，歐盟和中國面臨重大政治和經濟阻力，而最強但不是唯一的阻力是俄烏戰爭，以及中國在這問題上的取態。

歐盟無意切斷與華關係 他認為，中國對俄烏戰爭的立場正在影響該國的形象，不僅影響歐洲消費者，也影響企業；戰爭正在削弱全球經濟，直接影響中國，並削弱作為中國主要出口市場歐盟的採購和進口能力。

不過，托姆布洛夫斯基強調，儘管歐盟採取措施降低經濟依賴並去風險，但歐盟無意切斷與中國的關係，雙方都是全球經濟和機構的支柱，仍有必要合作，中國可以做很多事情來幫助降低外界的風險感知。

歐元兌港元走勢