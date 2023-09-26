絲絲講場：內地年輕人流行儲金豆理財

利息高企、股市跌、樓價跌，其實依家一般人除咗做定期存款，真係冇乜投資渠道，呢個情況喺內地更加嚴重。聽講內地年輕人嘅投資取向都轉趨保守，最新掀起咗買金粒嘅風潮，佢哋叫做買「金豆豆」。

睇番內地90後啲男男女女，好多都會出糧之後買番一粒兩粒，然後放喺個玻璃樽度當裝飾品。有人話，咁樣係當儲錢，亦都有人話鍾意呢種「明明使咗錢，但實際又儲起咗嘅感覺」。而且直播帶貨、網店評論區、社交媒體等愈嚟愈多人講、多人吹捧，就形成咗一種風氣啦。

每粒500人仔有交易 香港啲金粒通常都係3錢、5錢或一両咁買，以今日價錢，最低入場費係逾6,000蚊港紙。內地用十進制，通常都係一克一粒，香港嘅一錢相當於3.77994克，即係內地買金粒嘅入場費更低，大約500蚊人仔就有交易。而且內地啲金豆會有心心等唔同造型，幾可愛㗎。

不過，無論你係香港人定內地人，都要提醒你，一來黃金價格有升有跌，一出一入扣埋手工費可能會蝕；二來尤其係內地好多金舖只係賣，唔會回購客戶手上嘅金粒㗎。

中國人自古以嚟都愛黃金，而香港嘅優勢係金舖一定係賣高純度真金，加上內地金價高過香港價，所以近期興起有人喺香港買金條返內地出售賺差價。聽講差價高峰時，每克金可以賺16至17蚊人仔，有人更話可以一日賺7,000蚊人仔。

同樣，絲絲都要提醒大家，內地海關規定，無論係內地或香港居民定旅客，入境內地可攜帶黃金及其製品以「自用、合理數量」為限；超過咗就會被視為進口貨物，到時可能要每件徵稅先准過關啦。

余絲韻