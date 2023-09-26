滙豐杜拜簽備忘錄 推動金融互聯互通

香港要積極拓展海外市場，滙豐銀行與杜拜經濟及旅遊部簽訂諒解合作備忘錄，合作推廣香港和杜拜的商業和投資機遇，並推動兩地經濟和金融互聯互通。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港和杜拜擁有很多互利互補之處，連繫着亞太區和中東市場的貿易、投資及人才流動。

杜拜經濟及旅遊部旗下杜拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，自今年初公布「杜拜經濟議程D33」，持續見到來自香港和內地的企業落戶杜拜，以及來自兩地的外國直接投資項目，並有相當數目的杜拜企業落戶香港和內地，或投資當地項目。這次與滙豐的合作，將進一步推動這個趨勢。

財庫局埃及推伊斯蘭金融 該備忘錄將支持兩地企業、金融機構、高資產值人士及家族辦公室，在中東、北非或亞洲開拓更多機遇；支持金融互聯互通、雙邊貿易和投資，以及兩地資本市場發展；透過舉辦大型活動，推廣杜拜和香港作為金融樞紐的地位；互相分享對市場的見解、訊息共享，幫助企業和個人開拓機遇。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇日前在埃及外訪時，與埃及沙姆沙伊赫和埃及財政部長Mohamed Maait會面，闡述埃及可如何利用香港與內地資本市場互聯互通和發行債券的優勢向國際投資者融資，以及善用香港完備的基礎設施發展伊斯蘭金融。