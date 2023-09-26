越南獲西方支持 擬明年重啟稀土礦

全球地緣政治風險不斷升溫下，各地供應鏈體系重塑已是大勢所趨。外媒報道指，越南計劃明年重啟國內最大的稀土礦，該項目可以與世界上最大的稀土礦相媲美，並且得到西方的支持，旨在削弱中國在稀土方面的領導地位。

澳洲礦商Blackstone Minerals表示，越南政府初步打算在年底前針對東堡（Dong Pao）礦場多個區域進行招標。國營的越南稀土公司（Vietnam Rare Earth JSC）董事長Luu Anh Tuan則指，招標時間仍可能改變，但政府確實計劃重啟稀土礦。

根據美國地質勘探局的數據，越南擁有全球第二大稀土礦藏，但很大程度上仍未得到開發，故中國幾乎壟斷全球市場。美國總統拜登本月初曾到訪問越南河內，並簽署了一系列協議。分析指出，雖然投資開採項目需時，但即使越南未能完全取替中國在全球稀土供應鏈的地位，也能夠在某程度上擔任替補。

另邊廂，此前受歐盟伐林地進口禁令打擊的馬來西亞，轉向中國拓展出口商路。馬來西亞方面表示，該國預計增加對中國的棕櫚油出口量，一年可望增加50萬噸。

ING料俄油出口禁令難持久 作為全世界最重要戰略資源的石油，其價格同樣受到地緣政治因素所影響。荷蘭國際集團（ING）報告指出，俄羅斯此前宣布柴油及汽油出口禁令，令現貨市場相對緊張。不過，ING認為禁令不會持續太長時間，原因是俄羅斯國內儲存裝置容量有限。紐約期油表現反覆，周一曾高見每桶90.83美元後轉跌；布蘭特期油在91至93美元之間徘徊。

外界亦關注歐洲能否在入冬前儲備足夠的天然氣。ING指出，澳洲的天然氣裝備工人罷工行動即將結束，加上挪威油氣田產能恢復，歐洲天然氣庫存已接近95%滿載。隨着供應風險消退，料會對天然氣價構成下行壓力。