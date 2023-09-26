亞太跨境投資旺 佔逾37%

上半年星洲居首 日本澳洲大戶趨活躍 中國經濟放緩，但似乎無礙亞太區經濟前行。投資服務公司高力（Colliers）最新國際資本流動報告顯示，亞太地區在今年上半年成為全球資本主要來源，在其覆蓋的16個國家或地區當中，亞太區代表的跨境資本流動就佔去37.3%。此外，亦有信貸評級機構在下調中國經濟增長預測的同時，繼續看好亞太區的經濟增長。

在本次高力的報告，新加坡成為今年上半年全球最大的資本輸出地，其次才是美國，分別達218.4億美元和158.52億美元。第3至5位分別是加拿大、香港和日本，跨境資金流動分別為72.39億美元、65.08億美元和51.51億美元。

高力香港資本市場及投資服務聯席主管王唯峰稱，本次亞太區跨境投資的勢頭，主要由新加坡和日本的大型機構帶動，尤其星洲於16個國家或地區的佔比，由2018至2022年期間的8.9%，大幅升至今年上半年的接近四分之一的水平；同期日本的佔比也由0.9%顯著增至5.9%。另外，澳洲的退休基金市場在期內亦見轉趨活躍。

美流動性強 吸資219億美元 資金流動的目的地方面，他表示，看到大量資本部署到亞太以外地區，並以美國為流動性最強的市場，吸引資本達219.02億美元。上半年吸資111.58億美元的英國緊隨美國之後，原因是市場重估的步伐較快，因此亦能吸引來自亞太地區的資本。亞太區方面，日本、中國、澳洲和新加坡位列第3、8、9和10位投資目的地，投資續見穩健增長。

國際信貸評級機構標準普爾將今年內地濟增長預測從5.2%下調至4.8%，又削明年預測0.4個百分點至4.4%。標準普爾全球評級亞太區首席經濟學家Louis Kuijs表示，內地可繼續保持宏觀經濟刺激的手段，但經濟被房地產低迷所拖累。

至於亞太區，他指出，區內已發展經濟體正在軟着陸，發展中經濟體則會迎來強勁的增長。惟全球貿易疲弱和高利率稍為拖累了增長幅度。該行將中國以外亞太區經濟增長今年上調0.1個百分點至3.9%；明年則維持4.4%增長預測。雖然區內核心通脹受控，但相信食品價格和油價上升，將減慢區內中央銀行減息的步伐。

事實上，不少外資對內地經濟感到憂慮。總部在德國的資產管理公司DWS集團預計，今明兩年內地經濟將增長分別為4.5至5%，前者較標普看得更淡。該集團全球首席投資總監Björn Jesch坦言，內地經濟的負面消息似永無止境，包括第二季增長令人失望，與美國的衝突持續升級並無緩和迹象等。

滙豐再削華今明年經濟預測 雖然信心危機等眾多不利因素仍將存在，但他認為內地的優勢並不會一夕之間消退，只要適時採取實際行動，充分利用龐大的內地市場，以及維持減少對外依賴，將能長遠協助中國避免經濟急速下滑。

另外，滙豐自6月將內地經濟增長預測，從6.3%削減至5.3%後，昨日再下調今年增長預測至4.9%，明年預測則從4.9%下調至4.6%。

該行指出，隨着內地目標要從投資拉動，轉向高質量及可持續性驅動增長模式，內地正準備進行結構性經濟改革，而當中需要解決地方政府債務負擔等長期存在的挑戰。該行又預計，明年中國的貨幣政策立場將更加寬鬆，政策利率和存款準備金率將分別調降0.2個百分點及0.5個百分點。

10大跨境資本投資額來源地