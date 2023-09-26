A股軟 外資掟貨80億 逾3400股跌 券商捱沽

內地股市昨日回吐，向來被視為「聰明錢」的外資上周五淨掃入近75億元（人民幣‧下同）A股後，昨日卻經滬深股通淨沽出80.39億元。滬綜指昨低開低走，曾跌0.65%，低見3,112點，全日報3,115點，跌0.54%。深成指報10,120點，跌0.57%。深圳創業板指數報2,005點，跌0.4%。

人幣兌每美元貶至7.31 滬深兩市交投按日跌至7,179億元，兩市個股跌多漲少，超過3,400隻個股下跌。

板塊方面，券商、房地產板塊持續捱沽，反觀近日發布多個新產品的華為，相關產業股份受捧，捷榮技術、遠東傳動、科力爾等漲停；另外德展健康及百花醫藥等減肥藥概念股漲停。

人民幣匯價昨日走軟，在岸價於下午4時半官方收市報7.3109兌每美元，按日跌107點子。離岸價同樣跌穿7.31，日內曾低見7.3167。官方今日開出的中間價報7.1727，按日升兩點子，創8月14日以來新高。

官媒引述專家指，目前人民幣匯率走勢仍存在一定外部壓力，但預計隨着中國經濟持續回穩向好，經濟基本面為人民幣匯率提供的支撐有望逐漸增強，有助抵禦外部因素擾動，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，仍具堅實基礎。

另外，中國人民銀行昨日開展3,190億元14天期逆回購操作，利率維持在1.95厘。