港股流動性未見起色 市場促免買家印花稅

近期市場熱熾探討如何增加港股流動性，香港股票分析師協會主席鄧聲興指，不反對外界倡議免徵印花稅半年至一年的措施，惟認為現時港股市況低迷，投資者未必會因印花稅下降而進場，且中美博弈等因素香港乃控制不到，故在成交慘不忍睹下，建議港府改為徵收「單邊收費」，即買家買入股票時不用繳稅、賣出時才要繳稅，以增加港股交投量，同時要吸引東盟、日韓，以至內地公募基金等資金進入香港。

宜吸引家族辦公室投資 他又認為，要強化港股流動性，港府亦應在家族辦公室上着墨更多，事關本港現時引進更多家族辦公室後，不應任由其獨自自行招商，而是構思新機制及新監管條例，吸引他們投資港股市場，例如是透過類似港股通的渠道，讓資金可以境外投資，便利家族辦公室分散資產。

被問到香港國際金融中心地位是否正在褪色，日本東京證券交易所延長交易時段又會否後來居上，香港股票分析師協會SPAC委員會主席王幹文指出，「若然香港金融市場不作出改變，地位一定會褪色。」他稱，近年歐美外資頻頻流出香港，已對港股構成一定影響，但日本現時仍難以超越香港，「可以炒吓日股，但難在當地上市」，因當地股市屬閉環式操作，且上市程序涉及將招股書翻譯成日文、會計制度亦有蓋章等環節，過程並不簡單。

SPAC陷僵局 籲7招改善 至於特殊目的收購公司（又稱SPAC）的上市機制在港生效了逾一年半，王幹文批評SPAC發展令人大失所望，用「陷入僵局」亦不失為過，並提出「允許普通投資者參與認購及交易」、「權證採取現金行權」等7項措施優化流程。

他同時表示，Aquila是唯一一間公布了併購交易的公司，時間是在上市後近一年半，主因SPAC上市規則，要求SPAC在公布併購交易前要落實PIPE投資（即獨立第三方），為PIPE投資設置了極高門檻要求。

他直言，監管當局對SPAC上市審批上太嚴苛，上市發售過程相關專業投資者的數量和結構要求並不容易滿足，吸引不到國際投資者及國際發起人進場，是業內反應欠佳的原因。同時認為SPAC上市規則下SPAC首次發售籌資額不低於10億元的門檻是過高，可考慮降低至7億元。