恒指穿萬八 北水低撈 僅5隻藍籌升 京東破底

臨近長假期，港股交投淡靜，恒生指數再跌穿18,000點關，全日跌逾300點，成交縮至743.24億元，較上一日減少27.06%，「北水」轉淨流入60.33億元。

恒指昨日低開10點後，已見全日高位，之後反覆回落，最多跌334點，低見17,722點，最終挨近全日低位收市，報17,729點，挫328點或1.81%；國企指數收報6,130點，跌132點或2.11%；科技指數收報3,882點，跌108點或2.72%。

按揭證券公司上周五宣布將一手樓花物業按保計劃放寬到與現樓看齊，1,000萬元或以下單位可借九成。

港元隔夜拆息17年高 此外，受綠色零售債券本周四截止認購，加上臨近季結影響，市場短期資金偏緊。港元隔夜拆息進一步上升67點子，至5.75厘水平，是2006年1月以來最高，而一星期和兩星期拆息都升至接近16年高位，當中，一星期拆息逼近5.8厘。與供樓相關的「H按」主要參考指標的一個月拆息報5.29厘水平。