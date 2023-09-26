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恒指穿萬八 北水低撈 僅5隻藍籌升 京東破底

港股昨日成交金額按日大跌逾兩成。（中新社圖片） 港股昨日成交金額按日大跌逾兩成。（中新社圖片）
港股昨日成交金額按日大跌逾兩成。（中新社圖片）
臨近長假期，港股交投淡靜，恒生指數再跌穿18,000點關，全日跌逾300點，成交縮至743.24億元，較上一日減少27.06%，「北水」轉淨流入60.33億元。
恒指昨日低開10點後，已見全日高位，之後反覆回落，最多跌334點，低見17,722點，最終挨近全日低位收市，報17,729點，挫328點或1.81%；國企指數收報6,130點，跌132點或2.11%；科技指數收報3,882點，跌108點或2.72%。
大型科網股普遍下跌，京東集團(09618)收挫4.07%，再創新低，報115.4元；攜程(09961)插4.2%；騰訊控股(00700)及美團(03690)齊跌超過2.9%；網易(09999)及阿里巴巴(09988)分別挫2.4%及1.8%，合共拖低恒指129點，佔大市近四成跌幅。
摩通料樓按增長緩和
藍籌股僅5隻幸保不失，藥明生物(02269)逆市收揚2.46%，為表現最佳恒指成分股；東方海外國際(00316)及中芯國際(00981)均漲超過1%；翰森製藥(03692)及中國聯通(00762)升不足1%。
按揭證券公司上周五宣布將一手樓花物業按保計劃放寬到與現樓看齊，1,000萬元或以下單位可借九成。
美資券商摩根大通預期，雖然新措施對一手樓市交投影響正面，惟樓按利率上升及房價下跌預期已形成，並會限制住宅按揭增長，故預料本地樓按貸款需求下半年仍然溫和，因為供樓成本上升及經濟復甦未有加快，同時認為本地銀行的貸款業務不會因而顯著增加，估計今年增長將介乎3至4%。滙豐控股(00005)及中銀香港(02388)昨日分別收跌0.57%及0.93%。
港元隔夜拆息17年高
此外，受綠色零售債券本周四截止認購，加上臨近季結影響，市場短期資金偏緊。港元隔夜拆息進一步上升67點子，至5.75厘水平，是2006年1月以來最高，而一星期和兩星期拆息都升至接近16年高位，當中，一星期拆息逼近5.8厘。與供樓相關的「H按」主要參考指標的一個月拆息報5.29厘水平。
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