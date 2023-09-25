宏觀剖析：印度股市投資潛力足

近年印度股市受惠莫迪政府的多項利好政策，近日印度SENSEX指數更一度刷新歷史新高，今年以來已累升逾一成。觀乎近一年印度基金平均都有雙位數回報，部分基金最近6個月升幅更達兩成以上。

企業資產負債表仍穩健 印度股市雖已上升不少，目前估值也較高，但由於企業質素及盈利增長與其他新興市場比較，印度企業的溢價仍屬合理水平，股市很大機會重回高速增長軌道，尤其是印度將於明年舉行大選，選舉行情將有利股市上揚，距離選舉尚有9個月，相信後市可以期待。

現階段印度企業市盈率處於過去長期平均值正一倍標準差位置，估值稍高，但企業價值倍數仍處於平均水平，反映印企資產負債表相對穩健，當地金融、消費及工業等產業具備競爭力及投資前景，有助帶動股市持續上升，並續創新高。中長線而言，其結構性優勢很大機會成為亞洲最值得關注的投資市場。

從經濟層面看，印度周期性增長強勁，2023年度國內生產總值（GDP）預期將增長7%，未來仍有機會維持高增長，而同期的採購經理指數（PMI）也是處於50以上擴張水平。同時，印度人口已超越中國，成為全球人口最多國家，其人口結構、勞動力趨勢及地緣政治等都朝着正向發展。另外，預計印度未來10年將有6.4億人進身中產階級，2027年更有可能躍居成為全球第三大經濟體。

中產人口壯大帶動內需 隨着印度中產階級人口大幅增長，伴隨疫情過去，將為印度消費市場帶來龐大商機，尤其印度民眾更偏好非必需的消費品，好像黃金首飾等，這將有助帶動金字塔高端的消費產業，有利推動龐大的內需消費及帶動經濟急速發展，並且看好印度製造業興起，以及工業與基礎建設的相關產業，包括港口、國防、建築材料等。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊