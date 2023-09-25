二手冷清：10大屋苑兩日僅一刁 14個月最少

二手交投膠着，中原指，10大屋苑周末兩日只錄約一宗買賣，創14個月新低，按周減少約5宗，跌幅約83.3%，期內9個項目交投捧蛋。

同期僅荔枝角美孚新邨錄成交。該行林家傑透露，屋苑3期百老匯街47號中層A室，實用面積約520方呎，議價後售609萬元，呎價約11,712元。

翠華花園298萬易手 業主減價出貨，樓價持續回落，沙田私人屋苑做價重回「2字頭」。美聯陸學恩稱，單位為翠華花園A座高層8室，實用面積約215方呎，減價22萬元，以298萬元沽出，呎價約13,860元。資料顯示，與同座中層同室單位於2021年做價相比，新成交價跌近28%。

大單位做價亦尋底。利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣2座極高層F室，實用面積約666方呎，僅售893.8萬元，三房戶樓價低於「9球」，呎價約13,420元，較2018年同類做價低約23.8%。

消息稱，屯門居屋新圍苑C座低層三房戶，實用面積約554方呎，本月於已補價自由市場放售，劈75萬元，剛僅以365萬元沽，呎價約6,588元。

半新盤連錄多宗蝕讓。市場消息稱，將軍澳日出康城MARINI第3B座高層一房戶，日前以586萬元轉手，屬同類型單位新低價，呎價約15,421元，約4年帳貶約20萬元。另馬頭角瑧尚中層單位，成交價約520萬元，約4年帳蝕逾80萬元。

消息透露，何文田皓畋7座低層兩房戶，市傳以1,250萬元售出，呎價約18,409元，5年多帳面跌價近18%。